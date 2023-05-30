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Главная → Лучшие Хайп проекты → Gpibs — отзывы о среднике с доходом от 1,24% до 4,2% в сутки на протяжении 118 — 245 дней!
Лучшие Хайп проекты, Новости

Gpibs — отзывы о среднике с доходом от 1,24% до 4,2% в сутки на протяжении 118 — 245 дней!

Всем привет! Добавляем на блог качественную среднедоходную площадку Gpibs (сайт gpibs.com). Проект предлагает зарабатывать от 1,24% до 4,2% в сутки на протяжении 118 — 245 дней! Рефбек: 7,5% и Страховка вкладов: 1500$

Содержание
  1. Инвестиционные условия Gpibs
  2. Наш видео-обзор проекта Gpibs
  3. Маркетинг в проекте Gpibs
  4. Партнерская программа
  5. Как зарегистрироваться на сайте Gpibs и внести депозит?
  6. Gpibs: отзывы и мнение
  7. Напоминание о рисках
  8. Новости и обновления проекта

Инвестиционные условия Gpibs

По легенде Gpibs это китайская компания, занимающаяся в основном добычей, переработкой и продажей угля.

  • Начало работы проекта: 8 ноября 2022 года
  • Начало работы на блоге: 30 мая 2023 года
  • Процентная ставка Gpibs: от 1,24% до 4,2% в сутки
  • Инвестиционный период: от 118 дней
  • Сумма минимальной инвестиции: от 115$
  • Проект принимает платежи через: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, Банковские карты
  • Вывод в Gpibs: ручной
  • Вклад блога: 500$
  • Страховка вкладов: 1500$
  • ТОП Бонус для партнеров: 7,5%
  • Вы можете дополнительно зарабатывать до 1$ к рефбеку за комментарий. Подробности ТУТ

Наш видео-обзор проекта Gpibs

Маркетинг в проекте Gpibs

Маркетинг проекта предлагает 15 инвестиционных планов, но нашим партнерам рекомендуем рассмотреть тарифы с процентной ставкой 1,4% и 1,24% в сутки:

1. Тариф Монтаж производственного оборудования

  • Начисление прибыли: 1,24% в сутки
  • Период работы инвестиции: 245 дней
  • Лимиты на сумму входа: от 115$
  • Выход в безубыток: на 81 день (с нашим бонусом на 69-й)
  • Чистая прибыль по тарифу: 203% (с нашим бонусом 210,5%)

2. Тариф Текущий, средний и капитальный ремонт дорог

  • Начисление прибыли: 1,4% в сутки
  • Период работы инвестиции: 225 дней
  • Лимиты на сумму входа: от 250$
  • Выход в безубыток: на 72 день (с нашим бонусом на 61-й)
  • Чистая прибыль по тарифу: 228% (с нашим бонусом 235,5%)

Особенности маркетинга:

  • Размер депозита в Gpibs стартует от 115$
  • К инвестициям принимается доллары и криптовалюта.
  • Минимальная сумма для вывода средств составляет от 10$
  • После создания заявки на вывод средства поступят на кошелек в течение 24 часов
  • Вывод средств не доступен по воскресеньям.

Партнерская программа

Вознаграждение по партнерской программе составляет 10%-5% и будет выплачиваться от всех депозитов приглашенных рефералов.

Вы имеете возможность зарабатывать в Gpibs больше, если вы регистрируетесь как наш партнер! В этом случае будет выплачено бонус к вкладу в размере 7,5%. Подать заявку на получение бонуса вы можете на этой странице.

Важно! Вашим пригласителем в проекте должен быть Bestinvestor, иначе мы не сможем выплатить вам рефбек!

Как зарегистрироваться на сайте Gpibs и внести депозит?

1. Перейдите на официальный сайт проекта и нажмите кнопку «Регистрация«

2. Указываем необходимую информацию в строках регистрационной формы. В конце остается принять правила и кликнуть кнопку внизу «Регистрация«

3. Воспользуйтесь разделом личного кабинета «Планы«, чтобы перейти к инвестиции. В открывшемся окне укажите тариф и нажмите «Продолжить инвестировать«

4. В новом окне укажите сумму, платежку, примите условия и нажмите «Подтвердить и продолжить«

5. Оставить заявку на вывод прибыли можно на главной странице через кнопку «Вывести«

6. В новом окне заполняем все данные и нажимаем кнопку «Вывести«

Gpibs: отзывы и мнение

Добавляем на блог качественную среднедоходную площадку Gpibs. Площадка работает с ноября 2022 года, но на данный момент не спешит с рекламой в сети, проект мало где представлен. Актив имеет уникальный дизайн и широкий выбор тарифных планов для инвесторов с любыми предпочтениями и объемом портфеля, в распоряжении инвесторов вся необходимая информация, в том числе и набор регистрационных документов из Китая, что говорит о хорошей подготовке площадки. Учитывая все вышесказанное, считаем площадку хорошим вариантом для диверсификации.

Маркетинг проекта состоит из 15 тарифов с доходностью от 1,24% до 4,2% в сутки на протяжении 118 — 245 дней, но нашим партнерам рекомендуем рассмотреть тарифы с процентной ставкой 1,4% и 1,24% в сутки. Мы инвестировали в проект 500$ и надеемся, что админ продемонстрирует достойный результат. В распоряжение инвесторов предоставлен небольшой выбор платежных систем, включая банковские карты. Вывод прибыли обрабатывается в ручном режиме, с регламентом до 24 часов. Вывод средств не доступен по воскресеньям. Наши партнеры входят в Gpibs на лучших условиях и могут рассчитывать не только на бессрочную страховку в 1500$, но и на ТОПОВЫЙ бонус к депозиту в размере 7,5%.

Обращаем внимание что Вы можете дополнительно зарабатывать +1$ к рефбеку за комментарий о вкладе под нашим обзором. Подробности ТУТ

Официальный сайт Gpibs

Заказать бонус 15%

Для успешного заработка на высокодоходный проектах советую тщательно изучить эту инструкцию.

Напоминание о рисках

Любые инвестиции несут в себе риски и инвестору следует всегда это учитывать, что касается этой компании, то она не исключение. Как правило, риски всегда пропорциональны доходность и чем больший процент предлагает проект, тем выше вероятность потерпеть убытки. Высокодоходные проекты имеют повышенные риски, ведь и доходность предлагают нешуточную, поэтому рекомендую следовать определенным правилам:

  • Помните о диверсификации и не вкладывайте все деньги в один инвестиционный инструмент. Имеющиеся средства разумнее распределить по нескольким проектам, чтобы снизить риски.
  • Вкладывая в высокодоходный фонд, будьте готовы к тому, что есть большая вероятность потерять деньги. Поэтому не используйте заемные средства и те суммы, потеря которых будет играть для вас большую роль.
  • Выводите прибыль из проекта как можно чаще (ежедневно, ежечасно) в соответствии с тарифными условиями, которые предлагает проект! Решение о реинвестиции принимайте без эмоций, взвесив все «за» и «против». И помните главное правило инвестора: Лучше недополучить прибыль, чем потерять депозит.

Советую ознакомиться со статьей по этой теме: Что такое диверсификация рисков или как защитить свои деньги от скамов?

Наш депозит:

Новости и обновления проекта

04.06.23

  • Бонус 15% по Gpibs кончился! Кто успел инвестировать под MEGA RCB, молодец! С этого момента бонус по проекту составляет 7,5%
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Admin Bestinvestor.ru
Администратор
Admin Bestinvestor.ru
57 минут назад

Статус Completed
Дата 2023-06-20 18:31
Монета USDT
Сумма ввода 49
Сеть TRX
Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o
TxID 2cb962cd99fedc41add77d257a7641a0e2d593940dece19f5d599a44432ad7d2

0
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Djonik
Djonik
1 час назад

10 USDT f0a003bccac060fe2872953880e296bb2d7e7d9e070608bc500b43b59a585915 Дата: 19:04:18 20 июн. 2023 г.

0
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Admin Bestinvestor.ru
Администратор
Admin Bestinvestor.ru
3 дней назад

Статус Completed
Дата 2023-06-17 09:39
Монета USDT
Сумма ввода 14
Сеть TRX
Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o
TxID 5733ba8798ff363b6a66c263a371db67cf08b992dc739030493a7b06becbdf14

0
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Admin Bestinvestor.ru
Администратор
Admin Bestinvestor.ru
5 дней назад

Статус Completed
Дата 2023-06-15 08:47
Монета USDT
Сумма ввода 33
Сеть TRX
Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o
TxID 4a0e82bf9162c9486d854896c1655bb9b35e238395fae45bed94be248cdf3d9f

0
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psv1964
psv1964
6 дней назад

2023-06-14 21:20:18 
+8.63 USDT
7a394408a966eece7e4d4cf4dff463757363d08a8772a84fafb9c392fe3e0e82
Спасибо за рефбек!

0
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psv1964
psv1964
7 дней назад

Быстрая выплата

Screenshot_2.png
0
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psv1964
psv1964
7 дней назад

Депозит

Screenshot_1.png
0
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Dugilaev
Dugilaev
7 дней назад

10 USDT 2023-06-11 23:54:42 f57b67c1d6d82850afbfb63e606579f6b952697beac616d8a185ef155a264292

0
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Jipersok
Jipersok
8 дней назад

25 USDT 3a4427a5d17e2db5eb07c9b691157816b69a0c2a27ba42d2b8d4e67ecc9ddf65 Дата: 15:42:00 9 июн. 2023 г.

0
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Koultren
Koultren
12 дней назад

13 USDT!!!
2023-06-08 14:07:27
/transaction/9b5c50f043acf3a3db8b67ba61e35b0c8a774d0dbf48dbc627784f0cdd94067c

0
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Tybiklor
Tybiklor
12 дней назад

5 USDT 2023-06-09 05:39:12
/ec80b12fa8529fb50fb9cd7ef1d6545b1abc3aa44c2a0256c85b37f494662d0c

0
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Filolus
Filolus
12 дней назад

5 USDT
2023-06-07 18:13:09
cdcc603db8e3813a2e4763107a534f3e980b1ff4eb29b199a214b115db27ef3b

Последний раз редактировалось 12 дней назад Filolus ем
0
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moniloh
moniloh
12 дней назад

платит:12 USDT https://tronscan.org/#/transaction/a938a9fd57123d130e62ab69705a2bf889b73ab91579f5bd24f1d476c8beb1f8

0
Ответить
psv1964
psv1964
12 дней назад

2023-06-08 19:22:24
+10 USDT
6b19e36f25e14c7ac6374d568d5f79bbd5417680a9b576987b1cdad0ac3e4efc

0
Ответить
Admin Bestinvestor.ru
Администратор
Admin Bestinvestor.ru
15 дней назад

Статус Completed
Дата 2023-06-04 23:16
Монета USDT
Сумма ввода 33
Сеть TRX
Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o
TxID 17495f98d4dad2d0df8cafca9cf6279e712e92fc6c52e30585b9905df517e0dc

0
Ответить
Sokalin
Sokalin
16 дней назад

7 USDT!!!
2023-06-05 09:19:30
https://tronscan.org/#/transaction/4580a113f753c34b8f517ed55589e4577179f72caf458e853009418ef104e40a

0
Ответить
Rybilok
Rybilok
16 дней назад

7 USDT
2023-06-04 05:39:51
cf5cae44686cdc2df59753f746b62270691d5d76f17bf43fd59058fa821a535c

0
Ответить
Rasselc
Rasselc
16 дней назад

5 USDT
2023-06-04 18:13:09
https://tronscan.org/#/transaction/0465d2ab6b80972f3ca100ab7e7055456fc857850d1386f2525bd83e7aaa80e8

0
Ответить
vgen
vgen
17 дней назад

2023-06-03 23 41 57 -116.4 USDT
9954810183b0642fa31bc075009a93cafc4a32995aa5687810bbce82f1d7c760

0
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psv1964
psv1964
17 дней назад

2023-06-03 18:10:27
+17.40 USDT
25703f65372841a94928ef11746580f95ca4655971a298761c0510849ec7b0fd
Спасибо за рефбек!

0
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Admin Bestinvestor.ru
Администратор
Admin Bestinvestor.ru
18 дней назад

Статус Completed
Дата 2023-06-02 11:37
Монета USDT
Сумма ввода 48
Сеть TRX
Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o
TxID b2cd700c0e721eb91f3b0dc4f00c56840cb89e11658588de4617893ae2cb88ee

0
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robka
robka
19 дней назад

Спасибо за бонус!
The amount of 41.25 USD has been deposited to your account. Accounts: U18444054->U116*****. Memo: Рефбек от от Bestinvestor.cc, мы будем признательны если Вы поддержите наш БЛОГ и оставите ОТЗЫВ на странице https://bestinvestor.cc/bonusy-za-vklady/. Date: 12:22 01.06.23. Batch: 523558025.

0
Ответить
Bignus
Bignus
19 дней назад

депозит 130

0
Ответить
psv1964
psv1964
19 дней назад

Депозит
2023-06-01 16:22:39
+116 USDT
afc6bf7883ae945f1886630213af6f3e29a0e457dff1724404702dcb6b9fb37b

0
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kriptovalyta
kriptovalyta
19 дней назад

Депозит 120USDT. Рефбек получил благодарю.

0
Ответить
JamesCrypto944
JamesCrypto944
20 дней назад

Deposit 161 USDT
2a46963080edc405d823aae634e1ae58150c46cf99c7f6911dd2f056af373ee8

0
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Admin Bestinvestor.ru
Администратор
Admin Bestinvestor.ru
20 дней назад

Статус Completed
Дата 2023-05-31 21:41
Монета USDT
Сумма ввода 121
Сеть TRX
Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o
TxID f3fef059dae56e6168f735b09df128535408cedbece876c630accca4cbcf8789

0
Ответить
robka
robka
20 дней назад

Вклад 275$

0
Ответить
Marusich
Marusich
20 дней назад

150 USDT 2023-05-31 15:30:45
d4e8cd8a2bc7d68f1cf5d7aec8320a9992ab13fc616dc2f0701e7c02a6206251

0
Ответить
Lanikol
Lanikol
20 дней назад

125 USDT 2023-05-31 12:09:51 75429cd036ddd2bb7578fbdbd72b8014b6cc2efff11571b00a7c36d50fe49190

0
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Nalikoh
Nalikoh
20 дней назад

Dep 200

0
Ответить
ilokar
ilokar
20 дней назад

115 USDT 2023-05-31 08:59:48
184308f288c359f211b5af67dfcdd43143ce8936c536937a3782e188f07f5eee

0
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Tyilok
Tyilok
20 дней назад

Вклад 120 USDT!!!
2023-05-30 23:39:51
/transaction/52d12ae21784fd6984d5051d764767ff92ab6a5f85d2f073cea9c6722aedad4d

0
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Hirakis
Hirakis
20 дней назад

Бонус заказал, надеюсь успел на 15%

0
Ответить
Hirakis
Hirakis
20 дней назад

Вклад 150 долларов

0
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Gimonih
Gimonih
20 дней назад

Deposit!!!
130 USDT!!!
2023-05-31 12:15:54
/transaction/cdcc603db8e3813a2e4763107a534f3e980b1ff4eb29b199a214b115db27ef3b

0
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Bodilix
Bodilix
21 дней назад

Bonus 15% !! I’m on board with $250 . . .

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Страховки (?) Проекты, в которых есть страховой фонд от убытков.

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  1. Henbbo⭐️

    2700$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 1,65% по будням
    Срок вклада: от 14 рабочих дней
    Сумма вклада: 300$
    Размер страховки: 2700$
    Рефбек: 2,5%
    Минимальный вклад: 15$
    Дата старта проекта: 25.07.2022
    Дней работает: 331
    Сайт проекта: Henbbo⭐️
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  2. Gpibs

    1500$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 1,24% до 4,2% в сутки
    Срок вклада: от 118 дней
    Сумма вклада: 500$
    Размер страховки: 1500$
    Рефбек: 7,5%
    Минимальный вклад: 115$
    Дата старта проекта: 08.11.2022
    Дней работает: 225
    Сайт проекта: Gpibs
    Полный обзор проекта
  3. Staco

    1000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 2,5% в день
    Срок вклада: бессрочно
    Сумма вклада: 200$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 6%
    Минимальный вклад: 5$
    Дата старта проекта: 12.05.2023
    Дней работает: 40
    Сайт проекта: Staco
    Полный обзор проекта
  4. Gold Quarry

    600$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,5% до 0,65% в сутки
    Срок вклада: от 30 дней
    Сумма вклада: 300$
    Размер страховки: 600$
    Рефбек: 12%
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 08.05.2023
    Дней работает: 44
    Сайт проекта: Gold Quarry
    Полный обзор проекта
  5. Wise Income

    420$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,5% в сутки
    Срок вклада: от 25 дней
    Сумма вклада: 330$
    Размер страховки: 420$
    Рефбек: 10%
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 01.05.2023
    Дней работает: 51
    Сайт проекта: Wise Income
    Полный обзор проекта
  6. Apexone

    400$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0.1180% до 1.2778% в сутки
    Срок вклада: от 20 дней
    Сумма вклада: 200$
    Размер страховки: 400$
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 50$
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    Дата старта проекта: 15.06.2023
    Дней работает: 6
    Сайт проекта: Chronostake
    Полный обзор проекта
  2. Gold Quarry
    07.06.2023
    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,5% до 0,65% в сутки
    Срок вклада: от 30 дней
    Сумма вклада: 300$
    Размер страховки: 600$
    Рефбек: 12%
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 08.05.2023
    Дней работает: 44
    Сайт проекта: Gold Quarry
    Полный обзор проекта
  3. Novak
    06.06.2023
    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 1.44% до 2.95% в сутки
    Срок вклада: до достижения 200%
    Сумма вклада: 1000$
    Размер страховки:
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 1$
    Дата старта проекта: 06.06.2023
    Дней работает: 15
    Сайт проекта: Novak
    Полный обзор проекта
  4. Staco
    02.06.2023
    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 2,5% в день
    Срок вклада: бессрочно
    Сумма вклада: 200$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 6%
    Минимальный вклад: 5$
    Дата старта проекта: 12.05.2023
    Дней работает: 40
    Сайт проекта: Staco
    Полный обзор проекта
  5. Gpibs
    30.05.2023
    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 1,24% до 4,2% в сутки
    Срок вклада: от 118 дней
    Сумма вклада: 500$
    Размер страховки: 1500$
    Рефбек: 7,5%
    Минимальный вклад: 115$
    Дата старта проекта: 08.11.2022
    Дней работает: 225
    Сайт проекта: Gpibs
    Полный обзор проекта
  6. Trialmax
    18.05.2023
    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0.98% до 1.64% по будням
    Срок вклада: от 50 до 80 дней
    Сумма вклада: 100$
    Размер страховки: 200$
    Рефбек: 10%
    Минимальный вклад: 100$
    Дата старта проекта: 08.05.2023
    Дней работает: 44
    Сайт проекта: Trialmax
    Полный обзор проекта
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Лучшие проекты (?) В этот раздел я переношу проекты после того как они пройдут хотя бы один круг или дадут инвесторам выйти в безубыток Исключения составляют либо проекты, о которых есть инсайд, либо очень мощные проекты, с грамотным развитие, в которых со старта понятно что будет профит.
  1. Novak

    1000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 1.44% до 2.95% в сутки
    Срок вклада: до достижения 200%
    Сумма вклада: 1000$
    Размер страховки:
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 1$
    Дата старта проекта: 06.06.2023
    Дней работает: 15
    Сайт проекта: Novak
    Полный обзор проекта
  2. Merjes Group

    1000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 1% до 1,2% в сутки
    Срок вклада: бессрочно
    Сумма вклада: 1000$
    Размер страховки:
    Рефбек: 3%
    Минимальный вклад: 25$
    Дата старта проекта: 24.04.2023
    Дней работает: 58
    Сайт проекта: Merjes Group
    Полный обзор проекта
  3. Metafury

    1000$

    Статус: Не выбрано
    Тарифные планы:

    Доход от 5 до 36% в месяц
    Срок вклада: 365 дней
    Сумма вклада: 1000$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 50$
    Дата старта проекта: 20.01.2023
    Дней работает: 152
    Сайт проекта: Metafury
    Полный обзор проекта
  4. Safeassets

    800$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,24% до 0,5% в сутки
    Срок вклада: от 30 до 365 дней
    Сумма вклада: 800$
    Размер страховки:
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 50$
    Дата старта проекта: 31.03.2022
    Дней работает: 447
    Сайт проекта: Safeassets
    Полный обзор проекта
  5. Gpibs

    500$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 1,24% до 4,2% в сутки
    Срок вклада: от 118 дней
    Сумма вклада: 500$
    Размер страховки: 1500$
    Рефбек: 7,5%
    Минимальный вклад: 115$
    Дата старта проекта: 08.11.2022
    Дней работает: 225
    Сайт проекта: Gpibs
    Полный обзор проекта
  6. Axneb⭐️

    500$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 1% до 2% в день
    Срок вклада: от 7 дней
    Сумма вклада: 500$
    Размер страховки: 300$
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 25$
    Дата старта проекта: 08.03.2023
    Дней работает: 105
    Сайт проекта: Axneb⭐️
    Полный обзор проекта
  7. Henbbo⭐️

    300$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 1,65% по будням
    Срок вклада: от 14 рабочих дней
    Сумма вклада: 300$
    Размер страховки: 2700$
    Рефбек: 2,5%
    Минимальный вклад: 15$
    Дата старта проекта: 25.07.2022
    Дней работает: 331
    Сайт проекта: Henbbo⭐️
    Полный обзор проекта
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Тесты (?) Тесты
  1. Chronostake

    100$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 6,5% в сутки
    Срок вклада: от 31 дня
    Сумма вклада: 100$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 15.06.2023
    Дней работает: 6
    Сайт проекта: Chronostake
    Полный обзор проекта
  2. Gold Quarry

    300$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,5% до 0,65% в сутки
    Срок вклада: от 30 дней
    Сумма вклада: 300$
    Размер страховки: 600$
    Рефбек: 12%
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 08.05.2023
    Дней работает: 44
    Сайт проекта: Gold Quarry
    Полный обзор проекта
  3. Staco

    200$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 2,5% в день
    Срок вклада: бессрочно
    Сумма вклада: 200$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 6%
    Минимальный вклад: 5$
    Дата старта проекта: 12.05.2023
    Дней работает: 40
    Сайт проекта: Staco
    Полный обзор проекта
  4. Trialmax

    100$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0.98% до 1.64% по будням
    Срок вклада: от 50 до 80 дней
    Сумма вклада: 100$
    Размер страховки: 200$
    Рефбек: 10%
    Минимальный вклад: 100$
    Дата старта проекта: 08.05.2023
    Дней работает: 44
    Сайт проекта: Trialmax
    Полный обзор проекта
  5. Wise Income

    330$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,5% в сутки
    Срок вклада: от 25 дней
    Сумма вклада: 330$
    Размер страховки: 420$
    Рефбек: 10%
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 01.05.2023
    Дней работает: 51
    Сайт проекта: Wise Income
    Полный обзор проекта
  6. Apexone

    200$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0.1180% до 1.2778% в сутки
    Срок вклада: от 20 дней
    Сумма вклада: 200$
    Размер страховки: 400$
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 50$
    Дата старта проекта: 23.04.2023
    Дней работает: 59
    Сайт проекта: Apexone
    Полный обзор проекта
  7. Dixxi

    1000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,8% по будням
    Срок вклада: от 125 рабочих дней
    Сумма вклада: 1000$
    Размер страховки:
    Рефбек: 2,5%
    Минимальный вклад: 100$
    Дата старта проекта: 19.03.2023
    Дней работает: 94
    Сайт проекта: Dixxi
    Полный обзор проекта
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Скам (?) Закрытые проекты
  1. Telsatrading

    20.06.2023

    Статус: Не платит
    Тарифные планы:

    Доход от 105% за 24 часа
    Срок вклада: от 1 дня
    Сумма вклада: 200$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 12.06.2023
    Дней работает: 9
    Сайт проекта: Telsatrading
    Полный обзор проекта
  2. SuperKopilka

    17.06.2023

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход: от 16% в неделю
    Срок вклада: от 1 до 200 недель
    Рефбек: 5%
    Сумма вклада: 5000$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 5$
    Дата старта проекта: 25.02.2016
    Дней работает: 2673
    Сайт проекта: SuperKopilka
    Полный обзор проекта
  3. Unius

    16.06.2023

    Статус: Не платит
    Тарифные планы:

    Доход от 1,5% до 2% в день
    Срок вклада: от 30 до 90 дней
    Сумма вклада: 100$
    Размер страховки: 200$
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 05.06.2023
    Дней работает: 16
    Сайт проекта: Unius
    Полный обзор проекта
  4. Xaarex

    16.06.2023

    Статус: Не платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,9% до 2,5% по будням
    Срок вклада: от 20 рабочих дней
    Сумма вклада: 100$
    Размер страховки: 200$
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 50$
    Дата старта проекта: 13.05.2023
    Дней работает: 39
    Сайт проекта: Xaarex
    Полный обзор проекта
  5. Lamboway

    14.06.2023

    Статус: Не платит
    Тарифные планы:

    Доход 200% за 24 часа
    Срок вклада: 1 день
    Сумма вклада: 20$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 12.06.2023
    Дней работает: 9
    Сайт проекта: Lamboway
    Полный обзор проекта
  6. PullCoin

    13.06.2023

    Статус: Не платит
    Тарифные планы:

    Доход от 3% в сутки
    Срок вклада: от 24 часов
    Сумма вклада: 100$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 08.06.2023
    Дней работает: 13
    Сайт проекта: PullCoin
    Полный обзор проекта
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Платим за активность в блоге
Admin Bestinvestor.ru 21 июня 2023
https://staco.sbs/?ref=Bestinvestor
Staco — отзывы о проекте с доходом от 2,5% до 5% в сутки на бессрочной основе!
Admin Bestinvestor.ru 21 июня 2023
Статус Completed Дата 2023-06-21 11:54 Монета USDT Сумма ввода 29.104225 Сеть TRX Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o TxID c358ef735d4fdc9b50206f0e4c0a3307045612bb10e15e015f5fa3cb6c588a58
Staco — отзывы о проекте с доходом от 2,5% до 5% в сутки на бессрочной основе!
Admin Bestinvestor.ru 21 июня 2023
Jun-21-2023 08:46:54 AM +UTC Transaction Hash:0x49aadebeeb07cd6479b5c5d824d5abf560c5af2fe99d8876adb1d528c4028639 $13.00 Jun-19-2023 11:19:32 AM +UTC Transaction Hash:0x0da4db5345a3a0f01f6d55c8ba24bc85f2ef2c670746d6b1f3a7f78bc4409c4f $19.50
Chronostake — отзывы о проекте на смарт-контракте с доходом от 6,5% до 17,4% в сутки на 30-45 дней!
Admin Bestinvestor.ru 21 июня 2023
Статус Completed Дата 2023-06-21 11:46 Монета USDT Сумма ввод 11.62835 Сеть TRX Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o TxID 62fe92e3a32a316470a64a6c34207c063c08ba1b648f6720c1de1aa2e94a4edd
Apexone — отзывы о низкопроцентнике с доходом от 0.1180% до 1.2778% в сутки на протяжении 20-900 дней!
Admin Bestinvestor.ru 21 июня 2023
Статус Completed Дата 2023-06-20 23:05 Монета USDT Сумма ввода 30.63 Сеть TRX Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o TxID c7e5e509027c34a2a4c45bf9082124d3e2c363fd58e1a84c10e7b53f473be9b9
Merjes Group — отзывы о многообещающем проекте с доходом от 1% до 1.2% в сутки!
Admin Bestinvestor.ru 21 июня 2023
Статус Completed Дата 2023-06-20 18:31 Монета USDT Сумма ввода 49 Сеть TRX Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o TxID 2cb962cd99fedc41add77d257a7641a0e2d593940dece19f5d599a44432ad7d2
Gpibs — отзывы о среднике с доходом от 1,24% до 4,2% в сутки на протяжении 118 — 245 дней!

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