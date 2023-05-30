Всем привет! Добавляем на блог качественную среднедоходную площадку Gpibs (сайт gpibs.com). Проект предлагает зарабатывать от 1,24% до 4,2% в сутки на протяжении 118 — 245 дней! Рефбек: 7,5% и Страховка вкладов: 1500$
Инвестиционные условия Gpibs
По легенде Gpibs это китайская компания, занимающаяся в основном добычей, переработкой и продажей угля.
- Начало работы проекта: 8 ноября 2022 года
- Начало работы на блоге: 30 мая 2023 года
- Процентная ставка Gpibs: от 1,24% до 4,2% в сутки
- Инвестиционный период: от 118 дней
- Сумма минимальной инвестиции: от 115$
- Проект принимает платежи через: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, Банковские карты
- Вывод в Gpibs: ручной
- Вклад блога: 500$
- Страховка вкладов: 1500$
- ТОП Бонус для партнеров: 7,5%
- Вы можете дополнительно зарабатывать до 1$ к рефбеку за комментарий. Подробности ТУТ
Наш видео-обзор проекта Gpibs
Маркетинг в проекте Gpibs
Маркетинг проекта предлагает 15 инвестиционных планов, но нашим партнерам рекомендуем рассмотреть тарифы с процентной ставкой 1,4% и 1,24% в сутки:
1. Тариф Монтаж производственного оборудования
- Начисление прибыли: 1,24% в сутки
- Период работы инвестиции: 245 дней
- Лимиты на сумму входа: от 115$
- Выход в безубыток: на 81 день (с нашим бонусом на 69-й)
- Чистая прибыль по тарифу: 203% (с нашим бонусом 210,5%)
2. Тариф Текущий, средний и капитальный ремонт дорог
- Начисление прибыли: 1,4% в сутки
- Период работы инвестиции: 225 дней
- Лимиты на сумму входа: от 250$
- Выход в безубыток: на 72 день (с нашим бонусом на 61-й)
- Чистая прибыль по тарифу: 228% (с нашим бонусом 235,5%)
Особенности маркетинга:
- Размер депозита в Gpibs стартует от 115$
- К инвестициям принимается доллары и криптовалюта.
- Минимальная сумма для вывода средств составляет от 10$
- После создания заявки на вывод средства поступят на кошелек в течение 24 часов
- Вывод средств не доступен по воскресеньям.
Партнерская программа
Вознаграждение по партнерской программе составляет 10%-5% и будет выплачиваться от всех депозитов приглашенных рефералов.
Вы имеете возможность зарабатывать в Gpibs больше, если вы регистрируетесь как наш партнер! В этом случае будет выплачено бонус к вкладу в размере 7,5%. Подать заявку на получение бонуса вы можете на этой странице.
Важно! Вашим пригласителем в проекте должен быть Bestinvestor, иначе мы не сможем выплатить вам рефбек!
Как зарегистрироваться на сайте Gpibs и внести депозит?
1. Перейдите на официальный сайт проекта и нажмите кнопку «Регистрация«
2. Указываем необходимую информацию в строках регистрационной формы. В конце остается принять правила и кликнуть кнопку внизу «Регистрация«
3. Воспользуйтесь разделом личного кабинета «Планы«, чтобы перейти к инвестиции. В открывшемся окне укажите тариф и нажмите «Продолжить инвестировать«
4. В новом окне укажите сумму, платежку, примите условия и нажмите «Подтвердить и продолжить«
5. Оставить заявку на вывод прибыли можно на главной странице через кнопку «Вывести«
6. В новом окне заполняем все данные и нажимаем кнопку «Вывести«
Gpibs: отзывы и мнение
Добавляем на блог качественную среднедоходную площадку Gpibs. Площадка работает с ноября 2022 года, но на данный момент не спешит с рекламой в сети, проект мало где представлен. Актив имеет уникальный дизайн и широкий выбор тарифных планов для инвесторов с любыми предпочтениями и объемом портфеля, в распоряжении инвесторов вся необходимая информация, в том числе и набор регистрационных документов из Китая, что говорит о хорошей подготовке площадки. Учитывая все вышесказанное, считаем площадку хорошим вариантом для диверсификации.
Маркетинг проекта состоит из 15 тарифов с доходностью от 1,24% до 4,2% в сутки на протяжении 118 — 245 дней, но нашим партнерам рекомендуем рассмотреть тарифы с процентной ставкой 1,4% и 1,24% в сутки. Мы инвестировали в проект 500$ и надеемся, что админ продемонстрирует достойный результат. В распоряжение инвесторов предоставлен небольшой выбор платежных систем, включая банковские карты. Вывод прибыли обрабатывается в ручном режиме, с регламентом до 24 часов. Вывод средств не доступен по воскресеньям. Наши партнеры входят в Gpibs на лучших условиях и могут рассчитывать не только на бессрочную страховку в 1500$, но и на ТОПОВЫЙ бонус к депозиту в размере 7,5%.
Обращаем внимание что Вы можете дополнительно зарабатывать +1$ к рефбеку за комментарий о вкладе под нашим обзором. Подробности ТУТ
Для успешного заработка на высокодоходный проектах советую тщательно изучить эту инструкцию.
Напоминание о рисках
Любые инвестиции несут в себе риски и инвестору следует всегда это учитывать, что касается этой компании, то она не исключение. Как правило, риски всегда пропорциональны доходность и чем больший процент предлагает проект, тем выше вероятность потерпеть убытки. Высокодоходные проекты имеют повышенные риски, ведь и доходность предлагают нешуточную, поэтому рекомендую следовать определенным правилам:
- Помните о диверсификации и не вкладывайте все деньги в один инвестиционный инструмент. Имеющиеся средства разумнее распределить по нескольким проектам, чтобы снизить риски.
- Вкладывая в высокодоходный фонд, будьте готовы к тому, что есть большая вероятность потерять деньги. Поэтому не используйте заемные средства и те суммы, потеря которых будет играть для вас большую роль.
- Выводите прибыль из проекта как можно чаще (ежедневно, ежечасно) в соответствии с тарифными условиями, которые предлагает проект! Решение о реинвестиции принимайте без эмоций, взвесив все «за» и «против». И помните главное правило инвестора: Лучше недополучить прибыль, чем потерять депозит.
Советую ознакомиться со статьей по этой теме: Что такое диверсификация рисков или как защитить свои деньги от скамов?
Наш депозит:
Новости и обновления проекта
04.06.23
- Бонус 15% по Gpibs кончился! Кто успел инвестировать под MEGA RCB, молодец! С этого момента бонус по проекту составляет 7,5%
Статус Completed
Дата 2023-06-20 18:31
Монета USDT
Сумма ввода 49
Сеть TRX
Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o
TxID 2cb962cd99fedc41add77d257a7641a0e2d593940dece19f5d599a44432ad7d2
10 USDT f0a003bccac060fe2872953880e296bb2d7e7d9e070608bc500b43b59a585915 Дата: 19:04:18 20 июн. 2023 г.
32 USDT https://tronscan.org/#/transaction/40b570d863efa044f8af7a0fde19b9626118962d2ffbfcfc818c1aa4418314fc
Статус Completed
Дата 2023-06-17 09:39
Монета USDT
Сумма ввода 14
Сеть TRX
Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o
TxID 5733ba8798ff363b6a66c263a371db67cf08b992dc739030493a7b06becbdf14
Статус Completed
Дата 2023-06-15 08:47
Монета USDT
Сумма ввода 33
Сеть TRX
Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o
TxID 4a0e82bf9162c9486d854896c1655bb9b35e238395fae45bed94be248cdf3d9f
2023-06-14 21:20:18
+8.63 USDT
7a394408a966eece7e4d4cf4dff463757363d08a8772a84fafb9c392fe3e0e82
Спасибо за рефбек!
Быстрая выплата
Депозит
10 USDT 2023-06-11 23:54:42 f57b67c1d6d82850afbfb63e606579f6b952697beac616d8a185ef155a264292
25 USDT 3a4427a5d17e2db5eb07c9b691157816b69a0c2a27ba42d2b8d4e67ecc9ddf65 Дата: 15:42:00 9 июн. 2023 г.
13 USDT!!!
2023-06-08 14:07:27
/transaction/9b5c50f043acf3a3db8b67ba61e35b0c8a774d0dbf48dbc627784f0cdd94067c
5 USDT 2023-06-09 05:39:12
/ec80b12fa8529fb50fb9cd7ef1d6545b1abc3aa44c2a0256c85b37f494662d0c
5 USDT
2023-06-07 18:13:09
cdcc603db8e3813a2e4763107a534f3e980b1ff4eb29b199a214b115db27ef3b
платит:12 USDT https://tronscan.org/#/transaction/a938a9fd57123d130e62ab69705a2bf889b73ab91579f5bd24f1d476c8beb1f8
2023-06-08 19:22:24
+10 USDT
6b19e36f25e14c7ac6374d568d5f79bbd5417680a9b576987b1cdad0ac3e4efc
Статус Completed
Дата 2023-06-04 23:16
Монета USDT
Сумма ввода 33
Сеть TRX
Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o
TxID 17495f98d4dad2d0df8cafca9cf6279e712e92fc6c52e30585b9905df517e0dc
7 USDT!!!
2023-06-05 09:19:30
https://tronscan.org/#/transaction/4580a113f753c34b8f517ed55589e4577179f72caf458e853009418ef104e40a
7 USDT
2023-06-04 05:39:51
cf5cae44686cdc2df59753f746b62270691d5d76f17bf43fd59058fa821a535c
5 USDT
2023-06-04 18:13:09
https://tronscan.org/#/transaction/0465d2ab6b80972f3ca100ab7e7055456fc857850d1386f2525bd83e7aaa80e8
2023-06-03 23 41 57 -116.4 USDT
9954810183b0642fa31bc075009a93cafc4a32995aa5687810bbce82f1d7c760
2023-06-03 18:10:27
+17.40 USDT
25703f65372841a94928ef11746580f95ca4655971a298761c0510849ec7b0fd
Спасибо за рефбек!
Статус Completed
Дата 2023-06-02 11:37
Монета USDT
Сумма ввода 48
Сеть TRX
Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o
TxID b2cd700c0e721eb91f3b0dc4f00c56840cb89e11658588de4617893ae2cb88ee
Спасибо за бонус!
The amount of 41.25 USD has been deposited to your account. Accounts: U18444054->U116*****. Memo: Рефбек от от Bestinvestor.cc, мы будем признательны если Вы поддержите наш БЛОГ и оставите ОТЗЫВ на странице https://bestinvestor.cc/bonusy-za-vklady/. Date: 12:22 01.06.23. Batch: 523558025.
депозит 130
Депозит
2023-06-01 16:22:39
+116 USDT
afc6bf7883ae945f1886630213af6f3e29a0e457dff1724404702dcb6b9fb37b
Депозит 120USDT. Рефбек получил благодарю.
Deposit 161 USDT
2a46963080edc405d823aae634e1ae58150c46cf99c7f6911dd2f056af373ee8
Статус Completed
Дата 2023-05-31 21:41
Монета USDT
Сумма ввода 121
Сеть TRX
Адрес TDUEQurSJKfEb683bzfMEQhysAnMFNCL6o
TxID f3fef059dae56e6168f735b09df128535408cedbece876c630accca4cbcf8789
Вклад 275$
150 USDT 2023-05-31 15:30:45
d4e8cd8a2bc7d68f1cf5d7aec8320a9992ab13fc616dc2f0701e7c02a6206251
125 USDT 2023-05-31 12:09:51 75429cd036ddd2bb7578fbdbd72b8014b6cc2efff11571b00a7c36d50fe49190
Dep 200
115 USDT 2023-05-31 08:59:48
184308f288c359f211b5af67dfcdd43143ce8936c536937a3782e188f07f5eee
Вклад 120 USDT!!!
2023-05-30 23:39:51
/transaction/52d12ae21784fd6984d5051d764767ff92ab6a5f85d2f073cea9c6722aedad4d
Бонус заказал, надеюсь успел на 15%
Вклад 150 долларов
Deposit!!!
130 USDT!!!
2023-05-31 12:15:54
/transaction/cdcc603db8e3813a2e4763107a534f3e980b1ff4eb29b199a214b115db27ef3b
Bonus 15% !! I’m on board with $250 . . .