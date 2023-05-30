1. Перейдите на официальный сайт проекта и нажмите кнопку «Регистрация«

2. Указываем необходимую информацию в строках регистрационной формы. В конце остается принять правила и кликнуть кнопку внизу «Регистрация«

3. Воспользуйтесь разделом личного кабинета «Планы«, чтобы перейти к инвестиции. В открывшемся окне укажите тариф и нажмите «Продолжить инвестировать«

4. В новом окне укажите сумму, платежку, примите условия и нажмите «Подтвердить и продолжить«

5. Оставить заявку на вывод прибыли можно на главной странице через кнопку «Вывести«

6. В новом окне заполняем все данные и нажимаем кнопку «Вывести«

Gpibs: отзывы и мнение

Добавляем на блог качественную среднедоходную площадку Gpibs. Площадка работает с ноября 2022 года, но на данный момент не спешит с рекламой в сети, проект мало где представлен. Актив имеет уникальный дизайн и широкий выбор тарифных планов для инвесторов с любыми предпочтениями и объемом портфеля, в распоряжении инвесторов вся необходимая информация, в том числе и набор регистрационных документов из Китая, что говорит о хорошей подготовке площадки. Учитывая все вышесказанное, считаем площадку хорошим вариантом для диверсификации.

Маркетинг проекта состоит из 15 тарифов с доходностью от 1,24% до 4,2% в сутки на протяжении 118 — 245 дней, но нашим партнерам рекомендуем рассмотреть тарифы с процентной ставкой 1,4% и 1,24% в сутки. Мы инвестировали в проект 500$ и надеемся, что админ продемонстрирует достойный результат. В распоряжение инвесторов предоставлен небольшой выбор платежных систем, включая банковские карты. Вывод прибыли обрабатывается в ручном режиме, с регламентом до 24 часов. Вывод средств не доступен по воскресеньям. Наши партнеры входят в Gpibs на лучших условиях и могут рассчитывать не только на бессрочную страховку в 1500$, но и на ТОПОВЫЙ бонус к депозиту в размере 7,5%.

Обращаем внимание что Вы можете дополнительно зарабатывать +1$ к рефбеку за комментарий о вкладе под нашим обзором. Подробности ТУТ